Веселые карты: туристы стали чаще выбирать северо-запад для поездок зимой

Этой зимой россияне стали чаще путешествовать на северо-запад страны. По итогам сезона с ноября по март ожидается более 30 млн турпоездок по России, рассказали в Минэкономразвития, указав, что география путешествий растет.
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