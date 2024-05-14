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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Дегтярев: «Развитие спорта – важный фактор патриотического воспитания. Ключевая цель – выполнение задач, озвученных в послании президента»

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее предложил кандидатуру Дегтярева на должность министра спорта.

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