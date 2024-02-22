Предложенные Трампом пошлины в 60% на импорт из Китая обрушат мировую экономику, считают эксперты

15 февраля 1,3K прочитали “Это обрушит мировую экономику”: Трампом пригрозил ввести 60% тариф на китайский импорт Среди самых нелепых вещей, прозвучавших в последнее время из уст Дональда Трампа, — это попытка американского экс-президента приписать себе заслугу в том, что он обвалил фондовый рынок Китая на 7 триллионов долларов.
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