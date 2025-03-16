Почему нам не нужно перемирие и какие новые стратегические шаги в СВО предпримет Россия Ирина ВальковаВ свете продолжающегося конфликта с Украиной Россия в очередной раз выразила решительный отказ от предложенного США и Украиной перемирия на срок 30 дней.