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SoftBank распродаёт акции чтобы привлечь $11 млрд на фоне новых вложений в OpenAI

SoftBank распродаёт акции чтобы привлечь $11 млрд на фоне новых вложений в OpenAI

Привлечённые средства должны заменить часть краткосрочного финансирования сделки с OpenAI на $30 млрд SoftBank Group запустила размещение облигаций примерно на $11 млрд: $10 млрд приходится на долларовые бумаги, ещё €1 млрд — на еврооблигации.

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