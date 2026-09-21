SoftBank распродаёт акции чтобы привлечь $11 млрд на фоне новых вложений в OpenAI

Привлечённые средства должны заменить часть краткосрочного финансирования сделки с OpenAI на $30 млрд SoftBank Group запустила размещение облигаций примерно на $11 млрд: $10 млрд приходится на долларовые бумаги, ещё €1 млрд — на еврооблигации.