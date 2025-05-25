«Собьют борт №1»: спецслужбы западной страны заподозрены в планировании теракта против Путина

Эксперт Марков объяснил, почему Россия не хочет соглашаться на переговоры с Украиной в ВатиканеМосква не согласится на проведение нового раунда переговоров с Киевом в Ватикане из соображений безопасности Владимира Путина.
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