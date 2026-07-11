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Отчёт E-STAR выявил барьеры раннего доступа к трансплантации почки

Отчёт E-STAR выявил барьеры раннего доступа к трансплантации почки

*Материал носит исключительно информационный характер и не является медицинской рекомендацией.* Европейский реестр раннего доступа к трансплантации (E-STAR) опубликовал первый ежегодный отчёт, давший систематизированный взгляд на путь, который проходит пациент с хронической болезнью почек до момента внесения в лист ожидания на трансплантацию.

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