Отчёт E-STAR выявил барьеры раннего доступа к трансплантации почки

*Материал носит исключительно информационный характер и не является медицинской рекомендацией.* Европейский реестр раннего доступа к трансплантации (E-STAR) опубликовал первый ежегодный отчёт, давший систематизированный взгляд на путь, который проходит пациент с хронической болезнью почек до момента внесения в лист ожидания на трансплантацию.
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