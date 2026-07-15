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Родри сделал 655 пасов на ЧМ-2026 – рекорд чемпионатов мира за время сбора статистики

Полузащитник сборной Испании Родри сделал 67 передач с точностью 86,6% в полуфинальном матче чемпионата мира против Франции (2:0).

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