Продажи хардкорного платформера Nine Sols перешагнули 800 тыс копий через г...

Продажи хардкорного платформера Nine Sols перешагнули 800 тыс копий через год после выходаRed Candle Games объявила, что ее хардкорный 2D-платформер Nine Sols был продан тиражом более 800 000 копий по всему миру после года выпуска.
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