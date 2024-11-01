В Петербурге осужденной за наркотики Забаве сделали предложение в зале суда

Пара из Туапсе приехала отдохнуть в Санкт-Петербург. Во время прогулки по Васильевскому острову мужчине, который ранее был судим и воевал в составе ЧВК "Вагнер", показалось, что мимо прошел бывший возлюбленный его девушки.