В Петербурге осужденной за наркотики Забаве сделали предложение в зале суда

Пара из Туапсе приехала отдохнуть в Санкт-Петербург. Во время прогулки по Васильевскому острову мужчине, который ранее был судим и воевал в составе ЧВК "Вагнер", показалось, что мимо прошел бывший возлюбленный его девушки.
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