Финляндия открывает доступ к 15 базам на своей территории для военных США

Рамочное соглашение подпишут уже 18 декабря в Вашингтоне. МИД Финляндии сообщил о намерении заключить с США оборонный договор Defence Cooperation Agreement, который позволит американским военным разместить свои базы, склады, вооружение и контингент в 15 военных районах страны.