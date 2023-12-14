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Финляндия открывает доступ к 15 базам на своей территории для военных США

Рамочное соглашение подпишут уже 18 декабря в Вашингтоне. МИД Финляндии сообщил о намерении заключить с США оборонный договор Defence Cooperation Agreement, который позволит американским военным разместить свои базы, склады, вооружение и контингент в 15 военных районах страны.

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