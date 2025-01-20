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Доктора Малышева и Продеус заявили об отсутствии вреда продуктов с ГМО

Доктора Малышева и Продеус заявили об отсутствии вреда продуктов с ГМО

Продукты с генетически модифицированными организмами не вредят здоровью человека.Терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус заявили о том, что продукты с ГМО не наносят вреда здоровью.

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