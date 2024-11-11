Кладбище англосаксонской мечты на полях СВО

ЮРИЙ БОРИСОВ Намерение Запада «победить Россию на поле боя», имея в распоряжении арсенал колониальных сафари времен пресловутого «конца истории», закономерно обернулось его полным фиаско на полях сражений СВО.
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