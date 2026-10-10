Нацисты-офицеры ВСУ уничтожены под Сумами

EDUARD KORNIYENKO/URA.RU/TASS Российские войска ликвидировали в Сумской области офицеров 105-й бригады ВСУ, которые открыто придерживались нацистских взглядов.
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