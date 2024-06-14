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Дети мигрантов нарушают закон чаще своих родителей

Дети мигрантов нарушают закон чаще своих родителей

«Подрастающее поколение приезжих нарушает закон гораздо чаще, чем их родители. Более того, они совершают преступления гораздо чаще, чем их русские сверстники», — заявила член комитета Госдумы по защите семьи, депутат от Забайкальского края Василина Кулиева.

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