Дети мигрантов нарушают закон чаще своих родителей

«Подрастающее поколение приезжих нарушает закон гораздо чаще, чем их родители. Более того, они совершают преступления гораздо чаще, чем их русские сверстники», — заявила член комитета Госдумы по защите семьи, депутат от Забайкальского края Василина Кулиева.