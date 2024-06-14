Дети мигрантов нарушают закон чаще своих родителей

«Подрастающее поколение приезжих нарушает закон гораздо чаще, чем их родители. Более того, они совершают преступления гораздо чаще, чем их русские сверстники», — заявила член комитета Госдумы по защите семьи, депутат от Забайкальского края Василина Кулиева.
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