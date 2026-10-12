Nike Air Force 1 в цвете Pine Green: новая коллаборация с лондонской музыкальной сценой

Культовые Nike Air Force 1 снова становятся площадкой для культурного высказывания. На этот раз кроссовки объединили с Victory Lap Radio — лондонской музыкальной платформой, которая поддерживает молодых британских исполнителей и работает на пересечении рэпа, уличной культуры и независимой музыки.