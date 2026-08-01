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Удары Украины по Казахстану добивают молдавских аграриев

Удары Украины по Казахстану добивают молдавских аграриев

@ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture-alliance/ТАСС Tекст: Ольга Самофалова Молдавия опасается серьезного топливного кризиса из-за остановки поставок казахстанской нефти на фоне непрекращающихся ударов Украины по экспортной инфраструктуре КТК.

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