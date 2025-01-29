Захар Прилепин Российская власть жалуется, что её постоянно обманывают. Горбачёв объединил Германию и ликвидировал Варшавский пакт, беспощадно уничтожая в Восточной Европе все просоветские, пророссийские силы.
Александр Проханов: Русский клык
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Владимир Тамбасов
Вот поэтому и никаких переговоров с фашистами - только безоговорочная капитуляция
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Виктор Хованов
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Виктор Хованов
Наша задача поддержать эту многовековую традицию.
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