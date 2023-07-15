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Российские штурмовики взяли в плен иностранных наемников под Купянском

Российские штурмовики взяли в плен иностранных наемников под Купянском

скриншот из видео Штурмовики Западного военного округа уничтожили позиции ВСУ под Купянском и взяли в плен нескольких иностранных наемников, воевавших на стороне киевского режима.

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Комментарии
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СА
Сергей Андросов
Ну, если &quot;настигли их в расплох&quot;, то да! Ощущение, что заметку писал сам наемник!😂 Учи русский, лишенец, пригодится.
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14 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Растрелять сразу этих собак надо,а в плен не брать.Раз пришли воевать на чужую землю,то получай пулю в лоб.Хватит их кормить няньчится,их выпускаем на волю по душе доброй,а они снова убивают наш народ и наших ребят на фронте.
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52 мин.

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