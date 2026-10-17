Уехать, но не отключаться от России: как артисты за границей сохраняют российские доходы Елена ГалицкаяМузыкальная сцена, телевидение, кино и ресторанный бизнес после 2022 года оказались в новой реальности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым