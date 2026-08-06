🚲 В Севастополе школьник украл велосипед для знакомой и попал под суд В апреле этого года 15‑летний подросток проходил мимо школы № 6 и заметил у ворот оставленный без присмотра велосипед.
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🚲 В Севастополе школьник украл велосипед для знакомой и попал под суд В апреле этого года 15‑летний подросток проходил мимо школы № 6 и заметил у ворот оставленный без присмотра велосипед.