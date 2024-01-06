БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малк
    Ведь наши спецы наверняка знают, где базируются эти "кол-центры", откуда обманывают россиян. Если знают, то наверное ...07.01.2024 новости
  • lenivka
    В нашей амбулатории врач терапевт мигрант.Работает уже 4 года.Научилсч пользоваться компьютером.Но лекарства выписыва...Почему врачей-миг...
  • Наталья Котельникова
    Командиры боятся ответить правду на запросы матерей, жен, что произошло на самом деле и они теряют солдат из-за своих...Трое русских в ок...

Почему врачей-мигрантов всё больше, а русских всё меньше

Почему врачей-мигрантов всё больше, а русских всё меньше

Жители российских городов знают, что в поликлиниках всё больше врачей-мигрантов – выходцев из Средней Азии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вл
валерий лисицын
Да уж , медицина у нас теперь  сама больна и это правда. Особенно   заметно в последнее время, мигрантов врачей стало больше и они отдают приоритет своим и лечат плохо. А свои заходят к такому врачу обычно без очереди и записи в регистратуре.
Ответить
2 час.
Михаил
А разве такая картина только с врачами ? А посмотрите адвокатуру, полицию ...
Ответить
35 мин.
lenivka
В нашей амбулатории врач терапевт мигрант.Работает уже 4 года.Научилсч пользоваться компьютером.Но лекарства выписывает только с вашей подсказки и направления к узким специалистам дает также
Ответить
5 мин.

Картина дня

наверх