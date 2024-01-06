Жители российских городов знают, что в поликлиниках всё больше врачей-мигрантов – выходцев из Средней Азии.
Почему врачей-мигрантов всё больше, а русских всё меньше
Комментарии
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вл
валерий лисицын
Да уж , медицина у нас теперь сама больна и это правда. Особенно заметно в последнее время, мигрантов врачей стало больше и они отдают приоритет своим и лечат плохо. А свои заходят к такому врачу обычно без очереди и записи в регистратуре.
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2 час.
Михаил
А разве такая картина только с врачами ? А посмотрите адвокатуру, полицию ...
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35 мин.
lenivka
В нашей амбулатории врач терапевт мигрант.Работает уже 4 года.Научилсч пользоваться компьютером.Но лекарства выписывает только с вашей подсказки и направления к узким специалистам дает также
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5 мин.
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