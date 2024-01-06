Почему врачей-мигрантов всё больше, а русских всё меньше

вл

валерий лисицын

Да уж , медицина у нас теперь сама больна и это правда. Особенно заметно в последнее время, мигрантов врачей стало больше и они отдают приоритет своим и лечат плохо. А свои заходят к такому врачу обычно без очереди и записи в регистратуре.