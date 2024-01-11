Немецкие депутаты из правящей коалиции требуют от канцлера Шольца отправить на Украину дальнобойные ракеты Таурус, чтобы, цитирую, «пресечь российские линии снабжения» .
Как Россия может ответить Германии на отправку ракет
Комментарии
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Геннадий Бережнов
А белгородцы могут страдать и 8 лет как и ЛДНР? И по вашему это ничего?
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2 час.
Natalija Osminina
Единственно правильный ответ на поставки оружия - точечно бить по заводам, производящим это оружие. В первую очередь по Чехии. За Белгород. Да, Чехия страна НАТО. Так в любом случае рано или поздно придется идти на таран. Чего тянуть: дешевле сразу довести кризис до обострения (чем долго и упорно уничтожать россиян)- поставить США перед фактом возможного начала тотальной ядерной войны.Пусть выбирают.
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1 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Ну ты и дура. С мозгами у тебя большая проблема. Вернее -полное отсутствие.
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1 час.
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