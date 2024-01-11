Как Россия может ответить Германии на отправку ракет

А белгородцы могут страдать и 8 лет как и ЛДНР? И по вашему это ничего?

Natalija Osminina

Единственно правильный ответ на поставки оружия - точечно бить по заводам, производящим это оружие. В первую очередь по Чехии. За Белгород. Да, Чехия страна НАТО. Так в любом случае рано или поздно придется идти на таран. Чего тянуть: дешевле сразу довести кризис до обострения (чем долго и упорно уничтожать россиян)- поставить США перед фактом возможного начала тотальной ядерной войны.Пусть выбирают.