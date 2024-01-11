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Как Россия может ответить Германии на отправку ракет

Как Россия может ответить Германии на отправку ракет

Немецкие депутаты из правящей коалиции требуют от канцлера Шольца отправить на Украину дальнобойные ракеты Таурус, чтобы, цитирую, «пресечь российские линии снабжения» .

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
А белгородцы могут страдать и 8 лет как и ЛДНР?  И по вашему это ничего?
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2 час.
Natalija Osminina
Единственно правильный ответ на поставки оружия - точечно бить по заводам, производящим это оружие. В первую очередь по Чехии. За Белгород. Да, Чехия страна НАТО. Так в любом случае рано или поздно придется идти на таран. Чего тянуть: дешевле сразу довести кризис до обострения (чем долго и упорно уничтожать россиян)- поставить США перед фактом возможного начала тотальной ядерной войны.Пусть выбирают.
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1 час.
ЮС
Юдкевич Сергей
Ну ты и дура. С мозгами у тебя большая проблема. Вернее -полное отсутствие.
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1 час.

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