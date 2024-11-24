Юрий Ильинов

Продвижение в Курахово, успех под Раздольным. Ситуация на фронтах СВО к 24 ноября ВС РФ заняли лесополосы и дороги в районе Раздольного Российская армия продолжает проведение специальной военной операции на Украине. По состоянию на утро 24 ноября ситуация на линии боевого соприкосновения сложилась следующим образом: Красноармейское направление Российская армия окончательно зачистила Берестки и создала плацдарм для атаки на Старые Терны. Также продолжается наступление к Пустынке и Украинке. ВС РФ освободили лесополосы у Селидово. Торецкое направление Российские подразделения продвинулись вглубь города, заняли новые улицы и приблизились к шахте «Торецкая». Купянское направление Продолжаются бои в Колесниковке. ВС РФ удалось закрепиться в южной части Копанок. Часовоярское направление Российским войскам удалось перерезать трассу снабжения ВСУ из Славянска. Также ВС РФ закрепились на ул. Парковая. Угледарское направление Отмечается продвижение российской армии к трассе Новосёлка-Великая Новосёлка. В районе Раздольного ВС РФ удалось занять лесополосы и дороги. Бои уже идут на восточных окраинах этого населенного пункта. В Курахово бои сместились к западным многоэтажкам, при этом ВСУ по-прежнему пытаются укрепить оборону на данном участке фронта. В окрестностях Дальнего также продолжаются бои в полях, обстановка в населенных пунктах вдоль реки Сухие Ялы, пока остается частично скрытой «туманом войны». При этом известно, что противник перебрасывает на этот участок резервы даже с учетом стремительно ухудшающейся обстановки.