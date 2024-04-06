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Российский боксер Муртазалиев стал чемпионом мира IBF

Российский боксер Муртазалиев стал чемпионом мира IBF

ТАСС/Шарифулин Валерий Российский боксер Бахрам Муртазалиев по результатам 12-раундового поединка с немцем Джеком Кулкаем завоевал титул чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 кг.

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