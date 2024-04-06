Российский боксер Муртазалиев стал чемпионом мира IBF

ТАСС/Шарифулин Валерий Российский боксер Бахрам Муртазалиев по результатам 12-раундового поединка с немцем Джеком Кулкаем завоевал титул чемпиона мира Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 кг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии