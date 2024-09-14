Уткин о возвращении в «Ахмат»: «Долго даже не думал, но были мысли попробовать силы в Европе» 

Хавбек перешел в грозненский клуб из «Ростова» на правах аренды. - Как состоялось твое возвращение в «Ахмат»? Когда ты узнал об интересе со стороны грозненцев? — Интерес от «Ахмата» был с самого начала трансферного окна.