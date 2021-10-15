Политолог Стариков: Россия не начнет войну против Украины

Никола ЗуевПолитикаПолитолог Стариков: Россия не начнет войну против Украины Москва, 15 октября. Российская Федерация никогда не начнет вооруженный конфликт против Украины, чего ждет Запад.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТОТерехов ОлегА точечно подолбить бандерлогов не помешалобы и причем давно, уже давно бы забыли об этом как говорится раньше сядешь раньше выйдешьBBBriz BazelikСогласен со Стариковым: "... война может произойти по инициативе американской стороны, которая втянет Украину в войну. ... ". И похоже, что это "махалово", начинает уже иметь "основание": страну разворовали, развалили, до народа дела нет, да к тому-же, - "погружают" в холод. Выхода из создавшегося положения нет, так-же как и-ума. Поэтому выход один, - развязать войну (хотя прекрасно знают, чем она кончится!) и ... бегом на аэродром (чтобы "смыться" с теми-же "пиндосами"!), и "гори оно всё огнём"!!!Комментировать
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