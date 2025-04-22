Власти Москвы взяли на контроль ситуацию с избиением ученика в школе

Департамент образования Москвы проведет проверку после избиения школьника В Москве, после инцидента с жестоким избиением ученика в школе №2120, был сформирован специальный комиссионный орган Департамента образования и науки.
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