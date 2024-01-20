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Быть русским стыдно: подмосковная элитная гимназия травит детей за поддержку наших

Быть русским стыдно: подмосковная элитная гимназия травит детей за поддержку наших

Царьград Элитная Павловская гимназия в подмосковной Истре стала центром крупного скандала.

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Комментарии
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Наталия
Почему эта частная лавочка носит название&quot;элитной&quot;? Потому, что обучение в ней стоит приличных денег? НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ в России частных гимназий для детей богатеньких.  Нужны только бесплатные государственные образовательные учреждения с математическим, физическим, гуманитарным и прочими уклонами не для богатых, а для одаренных детей. Богатые, если захотят чему-то особенному научить свое чадо, могут потратить свои накопления на сильных репетиторов. Иначе это ведет к полному расслоению по имущественному признаку уже с детских лет.
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