Быть русским стыдно: подмосковная элитная гимназия травит детей за поддержку наших

Наталия

Почему эта частная лавочка носит название"элитной"? Потому, что обучение в ней стоит приличных денег? НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ в России частных гимназий для детей богатеньких. Нужны только бесплатные государственные образовательные учреждения с математическим, физическим, гуманитарным и прочими уклонами не для богатых, а для одаренных детей. Богатые, если захотят чему-то особенному научить свое чадо, могут потратить свои накопления на сильных репетиторов. Иначе это ведет к полному расслоению по имущественному признаку уже с детских лет.