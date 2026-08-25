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Шипачев о том, что его называют медленным: «Смешно слушать. Насколько хоккей сейчас быстрый-то? Иногда смотришь: там «бей-беги» какие-то, не могут пасс отдать, принять»

Нападающий « Салавата Юлаева »  Вадим Шипачев высказался о том, что его называют медленным. – Тебя не бесят эти все разговоры: ой, Шипачев, а вот мы играем в быстрый хоккей.

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