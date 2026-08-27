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У Зеленского во время видеообращения «из Запорожья» дал сбой хромакей

У Зеленского во время видеообращения «из Запорожья» дал сбой хромакей

Во время записи видеообращения из «Запорожской области» у Владимира Зеленского дал сбой хромакей.  Кадр из видео в Telegram-канале Владимира Зеленского Владимир Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение, в котором рассказал, что провел совещание с главкомом ВСУ Михаилом Забродским, Генеральным штабом и главой Минобороны Украины Евгением Хмарой, где был определен порядок действий.

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