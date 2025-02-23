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Кассация рассмотрит жалобу Муратова на отказ в снятии статуса иноагента 26 февраля

Кассация рассмотрит жалобу Муратова на отказ в снятии статуса иноагента 26 февраля

Второй кассационный суд общей юрисдикции 26 февраля рассмотрит жалобу нобелевского лауреата и бывшего главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова на отказ Замоскворецкого суда Москвы снять с него статус иностранного агента.

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