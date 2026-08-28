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The Eurasia Daily news agency

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The owner of part of the Invitro clinics is required to pick up a chained child

The owner of part of the Invitro clinics is required to pick up a chained child

Businessman Andrei Kaut, who is a long-time partner of INVITRO and the holder of its franchise, chained his seven-year-old son to the door and filmed the child on video.

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