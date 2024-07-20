Сложившаяся в Забайкалье ситуация с последствиями засухи требует серьезной помощи со стороны государства

Из-за жаркой и сухой погоды ситуация на полях Забайкальского края стала близкой к критической. На большинстве полей произошло значительное снижение запасов продуктивной влаги, что сказалось на урожае зерновых культур.
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