Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, погиб мирный житель

ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, погиб мирный житель

По данным управления правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) по вопросам документирования военных преступлений Украины, за минувшие сутки украинские войска 26 раз обстреляли территорию республики, выпустив в общей сложности 56 боеприпасов.

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