Украина «постепенно, медленно проигрывает»

Макс Вектор 30 августа 2026 г. 19 августа Верховная рада поддержала назначение Евгения Хмары министром обороны 312 голосами.
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