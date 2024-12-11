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Михаил Чаплыга: Орбан и Зеленский: «новый» уровень дипломатии или просто игра в слова?

Михаил Чаплыга: Орбан и Зеленский: «новый» уровень дипломатии или просто игра в слова?

Высший пилотаж! На вопрос западных журналистов про Орбана. "В ответ на вопрос AFP: «Добрый вечер, не могли бы вы прокомментировать заявление Орбана о том, что президент Зеленский якобы отклонил предложения о рождественском прекращении огня?» Ответ: 1) «Как всегда, Венгрия ничего не обсуждала с Украиной», – написал советник президента.

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