Президент Кубы — о многополярном мире, связях с Россией и противостоянии США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель высоко оценил нынешнее состояние российско-кубинских отношений. В эксклюзивном интервью RT он рассказал о дальнейших перспективах их развития, а также о проблемах стран Латинской Америки и Карибского бассейна.