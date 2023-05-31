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Президент Кубы — о многополярном мире, связях с Россией и противостоянии США

Президент Кубы — о многополярном мире, связях с Россией и противостоянии США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель высоко оценил нынешнее состояние российско-кубинских отношений. В эксклюзивном интервью RT он рассказал о дальнейших перспективах их развития, а также о проблемах стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

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