Подоляка поддержал Ивана Попова: "Он пройдёт это испытание с достоинством и честью". Справедливость восторжествует

Когда сказали, что генерала Ивана Попова отправят в СИЗО, Юрий Подоляка вышел из себя. Да как же это так получается? Чтобы командующий 58А, подготовивший армию и остановивший контрнаступление ВСУ в 2023 году, Иван Попов снова может сесть? Да быть такого не может! Ан, нет.