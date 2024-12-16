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Закон, порядок, государство

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В Москве полицейскими задержан пособник телефонных мошенников, обманувших известную актрису

В Москве полицейскими задержан пособник телефонных мошенников, обманувших известную актрису

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы задержан житель Новосибирска.

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Иван Ураганов
Верить никому нельзя.
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