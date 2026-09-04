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Куда сходить в Москве на День города: интересные места и не только

Куда сходить в Москве на День города: интересные места и не только

Столица готовится широко отметить свой день рождения: 5 и 6 сентября в парках, музеях и на улицах Москвы пройдут десятки бесплатных мероприятий для жителей и гостей города.

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