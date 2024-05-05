В дома свердловчан вернули свет

Энергетики «Россети Урал» возобновили электроснабжение, которое было нарушено после снегопада в нескольких населенных пунктах Свердловской области: Екатеринбурге, Щелкуне, Аверино, Космакова, Асбесте, Горном Щите, п.
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