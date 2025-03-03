Расчёт БпЛА «Куб-4» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил кочующую артиллерийскую установку ВСУ западного производства в зоне проведения СВО в Харьковской области

В зоне проведения специальной военной операции военнослужащие группировки войск «Запад» при выполнении боевые задач активно применяют различные разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты (БпЛА).
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