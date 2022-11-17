Утвержден размер пособия по безработице на 2023 год. Минимальный и максимальный — последние новости на сегодня

Как получить пособие по безработице пошаговая инструкция Правительство утвердило размер пособия по безработице на 2023 год «Установить на 2023 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными, “…” минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рублей — в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице, 5000 рублей — в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице», — […] Показать полностью.