Хотел изнасиловать, оставил без сознания в лесу, потом утопил: СК озвучил подробности резонансного убийства в Омске 15-летней девочки из Москвы.
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