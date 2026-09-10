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Регионы России

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Минобороны РФ уничтожило 97 украинских беспилотников за сутки

Минобороны РФ уничтожило 97 украинских беспилотников за сутки

Минобороны России сообщило, что в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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