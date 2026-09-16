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Санкт-Петербургта 4 октябрьдән татар теле курслары яңадан башлана

КФУның Каюм Насыйри исемендәге институтының Санкт-Петербург фәнни-мәгариф үзәге татар теле курсларын яңадан башлап җибәрү турында игълан итә.

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