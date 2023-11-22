Аргентинский вратарь Мартинес попытался отобрать у полицейского дубинку: видео

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2026 с Бразилией (1:0) попытался выбить дубинку из рук полицейского во время беспорядков на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.