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Аргентинский вратарь Мартинес попытался отобрать у полицейского дубинку: видео

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2026 с Бразилией (1:0) попытался выбить дубинку из рук полицейского во время беспорядков на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

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