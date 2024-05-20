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Российские силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Курской областью

Российские силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Курской областью

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

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