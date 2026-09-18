В Чувашии, Удмуртии и Марий Эл проголосовали уже больше половины избирателей, заявившихся на ДЭГ

ЧЕБОКСАРЫ, 18 сентября, ФедералПресс. В трех регионах ПФО в первые же часы после начала трехдневного голосования на выборах в Госдуму зафиксирована высокая явка избирателей, заявившихся на дистанционный формат.
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